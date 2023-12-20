Горячую воду Октябрьскому району Улан-Удэ обещают вернуть за 12-15 часов

В Октябрьском районе Улан-Удэ горячую воду, отключенную утром из-за коммунальной аварии, возможно, вернут уже сегодня. Ранее была озвучена информация, что на устранение аварии уйдут ориентировочно сутки.
Соответствующую информацию разместили официальные лица в своих телеграмм-каналах.
«Надеемся, что вернем горячую воду намного раньше, чем было заявлено нами в СМИ», - сообщил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
«Делаем всё возможное для бесперебойного водоснабжения холодной воды. К сожалению, есть ограничения по горячей воде в Октябрьском районе. Сейчас мы начали прокладывать временный водовод. Планируем за 12-15 часов восстановить подачу воды для наших горожан», - заявил мэр города Игорь Шутенков.
«Все необходимые работы городом ведутся. В течение дня всё необходимое будет сделано», - написал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня ранним утром произошла авария на юго-западном водоводе, который питает холодным водоснабжением часть Октябрьского района – микрорайоны Энергетик, Радужный, Новая Комушка, Светлый. Там обрушилась одна нитка трубопровода из двух.
На время устранения аварии горячую воду отключили во всём Октябрьском районе.
Сейчас на месте работают ремонтные бригады. «50 человек работают на объекте, привлекаем дополнительные резервы. 20 единиц спецтехники. Плюс еще 10 единиц автотранспорта занимаются подсыпкой грунта», - уточнил директор «Водоканала».