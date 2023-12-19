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В Бурятии ищут мужчину, шедшего по льду Гусиного озера

В Бурятии ищут мужчину, шедшего по льду Гусиного озера
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он пропал ночью

В Селенгинском районе Бурятии прошлой ночью потерялся 32-летний мужчина, сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».

Известно, что мужчина шёл по льду Гусиного озера из Гусиноозёрска в сторону посёлка Гусиное Озеро.

Для поисков сформировали группу из спасателей, сотрудников полиции и администрации поселения. Они выехали на поиски.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 декабря на льду озера Гусиное замерзал мужчина, который ехал со знакомыми за дровами, а по дороге его высадили из машины. Мужчина попытался сам дойти до ближайшего населённого пункта, но сбился с пути. К нему на помощь пришли спасатели
спасательная операция

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