Он сбился с пути
Утром 17 декабря в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на льду озера Гусиное замерзает мужчина.
На место оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №3, который дислоцируется в Гусиноозёрске. Вскоре спасатели нашли мужчину у озера.
Он рассказал, что выехал со знакомыми за дровами, а по дороге его высадили из машины. Мужчина попытался сам дойти до ближайшего населённого пункта, но сбился с пути.
- Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт и передали бригаде врачей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасли замерзавшего на Гусином озере мужчину
Происшествия, Фото:
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