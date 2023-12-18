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В Бурятии спасли замерзавшего на Гусином озере мужчину

В Бурятии спасли замерзавшего на Гусином озере мужчину
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он сбился с пути

Утром 17 декабря в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на льду озера Гусиное замерзает мужчина.

На место оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №3, который дислоцируется в Гусиноозёрске. Вскоре спасатели нашли мужчину у озера.

Он рассказал, что выехал со знакомыми за дровами, а по дороге его высадили из машины. Мужчина попытался сам дойти до ближайшего населённого пункта, но сбился с пути.

- Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт и передали бригаде врачей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

спасатели

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