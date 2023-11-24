За помощью женщина обратилась в прокуратуру
Жительница Иволгинского района Бурятии, инвалид 2 группы, стала жертвой мошенников. Кто-то оформил на неё договор займа денег в микрокредитной организации. В результате женщина оказалась должна 15 тысяч рублей.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Права инвалида защитила прокуратура. Был подан иск в суд о признании договора недействительным и об аннулировании кредитной задолженности.
- До начала рассмотрения гражданского дела по существу ответчик в добровольном порядке исковые требования прокурора исполнил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии мошенники от имени инвалида взяли кредит на 15 тысяч
Происшествия, Фото:
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