Об охране предприятия вору рассказал бывший работник
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже имущества из производственного кондитерского цеха. Вором оказался ранее неоднократно судимый 25-летний местный житель.
Из предприятия ему удалось украсть компьютер и две тепловые пушки.
По словам молодого человека, днём 7 октября он проходил мимо предприятия по производству кондитерских изделий. Он вспомнил, как несколько лет назад собутыльник, который тогда трудился в этой организации, рассказывал о ненадёжной охране и хранящихся в свободном доступе ключах от цеха.
Поздним вечером молодой человек вернулся, чтобы совершить кражу. А за бутылку спиртного нанял себе помощника. По его словам, незнакомцу он солгал, что работает в организации, и ему необходимо забрать свои вещи.
- Через забор подозреваемый вместе с помощником проникли на территорию предприятия, оставшись незамеченным для сторожа. После он взял спрятанную у здания цеха связку ключей, в частности, от всех находящихся там кабинетов и пробрался в помещение, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пройдясь по всем этажам здания, он стащил две тепловые пушки и из кабинета бухгалтера – компьютер. Затем с похищенной техникой скрылся, покинув место происшествия на такси.
Украденно он планировал сбыть, но не успел.
Молодой человек нигде не трудоустроен. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается.
Улан-удэнец обокрал кондитерский цех и смылся на такси
Происшествия, Фото:
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