Улан-удэнец толкнул сожительницу и случайно убил её

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Всё произошло в подъезде



В Улан-Удэ перед судом предстанет 62-летний мужчина, от рук которого погибла его сожительница. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).



Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, всё произошло 17 сентября 2023 года. В течение дня пара употребляла алкоголь в квартире у знакомого в микрорайоне Аэропорт. Вечером женщина пошла в магазин за очередной порцией спиртного и долго не возвращалась. Спустя час её сожитель направился следом, встретил в подъезде и в отместку за длительное ожидание с силой толкнул её ладонью в грудь.



Женщина не удержалась на ногах, упала навзничь и ударилась головой о бетонную ступень.



Мужчина оставил её в подъезде в бессознательном состоянии и ушёл домой. Позже женщину обнаружили жильцы дома, которые вызвали скорую. Потерпевшую госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней она скончалась в больнице.



Недавно уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье УК – два года лишения свободы.





