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В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По легенде, в помещении насосной станции загорелся мазут

Утром 23 ноября, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 прошли пожарно-тактические учения.

По легенде, возгорание произошло в помещении насосной станции по перекачке мазута.

- Администрация предприятия организовала эвакуацию людей и приступила к тушению до приезда сил пожарной охраны. В результате того, что условный очаг возник на путях эвакуации, один из работников объекта не смог самостоятельно покинуть горящее помещение. Для спасения условно пострадавшего мужчины и ликвидации развивающегося пожара на место были отправлены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №3, - рассказали в ГУ МЧС России по Бурятии.




Прибывшие сотрудники МЧС развернули штаб пожаротушения и организовали спасательные работы. Звено газодымозащитной службы спасли условного пострадавшего и передали его медикам скорой помощи.

Далее участники учения получили дополнительную вводную – «огонь угрожает многотонным резервуарам с мазутом». С помощью автоколенчатого подъёмника и автомобиля воздушно-пенного тушения возникшая угроза была устранена. После чего возгорание ликвидировали.

Все цели и задачи учения были достигнуты. 






МЧС учения

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