Мужчина скончался по дороге в больницу
В Усолье-Сибирском Иркутской области стая собак насмерть загрызли 71-летнего мужчину.
Трагедия произошла днём 17 ноября. В ходе предварительного следствия установлено, что вблизи старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун» стая бродячих собак накинулись на пенсионера. Мужчина скончался по пути следования в больницу.
Причиной смерти мужчины стали множественные рваные раны волосистой части головы, шеи, туловища, рук и ног, сопровождавшиеся массивной кровопотерей на фоне общего переохлаждения организма.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
- Следователями СК проведён осмотр места происшествия. В администрации Усольского районного муниципального образования истребована документация по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак в 2023 году, а также информация о выделенных денежных средствах из областного бюджета, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области стая собак насмерть загрызли пенсионера
Происшествия, Фото:
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