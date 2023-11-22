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В Иркутской области стая собак насмерть загрызли пенсионера

В Иркутской области стая собак насмерть загрызли пенсионера
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина скончался по дороге в больницу

В Усолье-Сибирском Иркутской области стая собак насмерть загрызли 71-летнего мужчину.

Трагедия произошла днём 17 ноября. В ходе предварительного следствия установлено, что вблизи старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун» стая бродячих собак накинулись на пенсионера. Мужчина скончался по пути следования в больницу.

Причиной смерти мужчины стали множественные рваные раны волосистой части головы, шеи, туловища, рук и ног, сопровождавшиеся массивной кровопотерей на фоне общего переохлаждения организма.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

- Следователями СК проведён осмотр места происшествия. В администрации Усольского районного муниципального образования истребована документация по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак в 2023 году, а также информация о выделенных денежных средствах из областного бюджета, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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