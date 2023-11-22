В Улан-Удэ отправили в колонию водителя мусоровоза, насмерть сбившего ребёнка

Девятилетний мальчик скончался в больнице
В Улан-Удэ суд вынес приговор 43-летнему мужчине, который на мусоровозе насмерть задавил девятилетнего мальчика.
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла 10 августа 2022 года во дворе дома на улице Гагарина. Водитель мусоровоза, приближаясь к детской площадке, своевременно не снизил скорость и наехал на ребёнка. Мальчик попал под задние колёса грузового автомобиля.
Ребёнка госпитализировали, но чуть позже он скончался в больнице.
Водитель признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил виновному четыре года лишения свободы; отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также мужчина лишён водительских прав на два года.
- Также с осуждённого в пользу родителей ребёнка взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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