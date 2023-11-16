В Иркутской области задержали вора-сладкоежку

Возбуждено уголовное дело о грабеже



В городе Черемхово полицейские задержали мужчину, похитившего 10 коробок конфет из супермаркета.



Накануне в полицию поступило заявление от администратора супермаркета о том, что неизвестный украл с прилавка конфеты. Полицейские, опросив свидетелей, выяснили, что сотрудница магазина пыталась задержать вора своими силами, но у неё не получилось.



Правоохранители изъяли записи с камеры видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. Вскоре была установлена его личность.



В ходе розыска мужчина был задержан. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. В отделе полиции он не стал отрицать свою причастность к краже.



- По словам задержанного, похитивший товар он продал прохожим за 700 рублей, а вырученные средства потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

