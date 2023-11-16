Возбуждено уголовное дело о грабеже
В городе Черемхово полицейские задержали мужчину, похитившего 10 коробок конфет из супермаркета.
Накануне в полицию поступило заявление от администратора супермаркета о том, что неизвестный украл с прилавка конфеты. Полицейские, опросив свидетелей, выяснили, что сотрудница магазина пыталась задержать вора своими силами, но у неё не получилось.
Правоохранители изъяли записи с камеры видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. Вскоре была установлена его личность.
В ходе розыска мужчина был задержан. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. В отделе полиции он не стал отрицать свою причастность к краже.
- По словам задержанного, похитивший товар он продал прохожим за 700 рублей, а вырученные средства потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
В Иркутской области задержали вора-сладкоежку
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