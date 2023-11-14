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В Иркутской области на пожаре в садовом доме нашли труп

В Иркутской области на пожаре в садовом доме нашли труп
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Погибший, предположительно, мужчина

14 ноября в Усть-Илимске Иркутской области произошёл пожар в СНТ «Коммунальник». В пожарную часть сообщение поступило в 05:45 утра.

- Дом был полностью охвачен огнём. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы внутри был обнаружен погибший, предположительно, мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства, предшествующие пожару, и причину его возникновения. Личность погибшего устанавливается. 
пожар смерть

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