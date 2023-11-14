В Иркутской области на пожаре в садовом доме нашли труп

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Погибший, предположительно, мужчина



14 ноября в Усть-Илимске Иркутской области произошёл пожар в СНТ «Коммунальник». В пожарную часть сообщение поступило в 05:45 утра.



- Дом был полностью охвачен огнём. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы внутри был обнаружен погибший, предположительно, мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Сейчас дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства, предшествующие пожару, и причину его возникновения. Личность погибшего устанавливается.

