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Страшным столкновением грузовика и поезда, ехавшего из Бурятии, заинтересовались следователи

Страшным столкновением грузовика и поезда, ехавшего из Бурятии, заинтересовались следователи
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
После смертельного ДТП они начали проверку

Трагедия произошла ночью 12 ноября в в Усть-Кутском районе соседней Иркутской области, между станциями «Янталь» и «Лена» Восточно-Сибирской железной дороги. Водитель грузового автомобиля Scania выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением «Северобайкальск – Москва». Он следовал из Бурятии.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, погибли оба члена локомотивной бригады – машинист и помощник, а также мужчина, сидевший за рулём грузовика. Пассажир большегруза попал в больницу в тяжёлом состоянии.

Для устранения последствий ДТП на место направили восстановительный поезд станции «Коршуниха – Ангарская». Туда же выехала и комиссия ВСЖД.

Пассажиров предупредили о задержке поездов. К ситуации подключилась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Там проверят соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Свою проверку по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») начали и в Братском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В ведомстве проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
При столкновении оказалась повреждена опора освещения железнодорожного переезда и чётная мачта сигнализации. Схода вагонов не было. На фото, опубликованном СКР, видно, что грузовик превратился в груду покореженного металла.
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