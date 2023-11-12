Страшным столкновением грузовика и поезда, ехавшего из Бурятии, заинтересовались следователи

Трагедия произошла ночью 12 ноября в в Усть-Кутском районе соседней Иркутской области, между станциями «Янталь» и «Лена» Восточно-Сибирской железной дороги. Водитель грузового автомобиля Scania выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением «Северобайкальск – Москва». Он следовал из Бурятии.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, погибли оба члена локомотивной бригады – машинист и помощник, а также мужчина, сидевший за рулём грузовика. Пассажир большегруза попал в больницу в тяжёлом состоянии.
Для устранения последствий ДТП на место направили восстановительный поезд станции «Коршуниха – Ангарская». Туда же выехала и комиссия ВСЖД.
Пассажиров предупредили о задержке поездов. К ситуации подключилась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Там проверят соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Свою проверку по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») начали и в Братском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В ведомстве проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
При столкновении оказалась повреждена опора освещения железнодорожного переезда и чётная мачта сигнализации. Схода вагонов не было. На фото, опубликованном СКР, видно, что грузовик превратился в груду покореженного металла.