Ехавший из Бурятии поезд столкнулся с грузовиком в Приангарье



Трагедия произошла минувшей ночью в соседней Иркутской области, между станциями «Янталь» и «Лена» Восточно-Сибирской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением «Северобайкальск – Москва», рассказали в пресс-службе ВСЖД.



Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, погибли оба члена локомотивной бригады – машинист и помощник и мужчина, сидевший за рулём грузовика.



Никому из пассажиров медицинская помощь не потребовалась. Для устранения последствий ДТП на место направили восстановительный поезд станции «Коршуниха – Ангарская». Для выяснения обстоятельств происшествия туда выехала и комиссия ВСЖД.



Пассажиров предупредили о задержке поездов. Водителей автомобилей призывают сохранять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.