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Житель Бурятии до смерти избил непрошеного гостя

Житель Бурятии до смерти избил непрошеного гостя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Скоро мужчина предстанет перед судом

В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет 39-летний местный житель, убивший непрошеного гостя.

Преступление произошло 17 августа 2023 года в посёлке Заиграево.

- Обвиняемый у себя дома вместе с сожительницей употреблял алкогольные напитки. Вечером к ним пришёл незнакомец, который искал сестру сожительницы. Во время завязавшегося разговора между мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. Хозяин дома с силой нанёс гостю удары кулаками и ногами по голове и другим частям тела, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Гость скончался на месте происшествия.

На напавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Недавно дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
убийство

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