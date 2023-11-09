Житель Бурятии похитил паспорт у бывшей жены ради зимней резины

Паспортом он решил шантажировать экс-супругу



На 45-летнего жителя села Поселье возбудили уголовное дело о хищении паспорта. Документ он забрал у своей бывшей жены, рассказали в МВД по Бурятии.



Установлено, что мужчина пришёл домой к бывшей супруге и предложил помириться и вновь сойтись. Женщина отказалась. Тогда он потребовал вернуть комплект зимней резины для семейного автомобиля.



Женщина вновь отказала, пояснив, что машина ей нужна для перевозки детей, и вышла из комнаты.



Разозлившись, экс-супруг тайком забрал из дамской сумочки паспорт. А затем стал им шантажировать: сказал, что вернёт только после возврата комплекта зимней резины.



Женщина терпеть это не стала и обратилась в полицию с заявлением. Дознаватель по факту хищения паспорта возбудил уголовное дело.



Подозреваемого по месту его жительства задержал участковый уполномоченный полиции. В ходе разбирательства мужчина пояснил, что вернул паспорт сразу, как узнал о поданном заявлении. Сам он не работает, ранее не судим.



Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.



Справка:



Хищение паспорта или другого важного личного документа – это уголовно наказуемое деяние. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 325 УК РФ – арест на срок до 3 месяцев.



К важным личным документам гражданина, помимо паспорта, относятся: вид на жительство, военный билет, водительское и пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства и иные документы, наделяющие определённым правовым статусом и рассчитанные на многократное и длительное использование.

