Улан-удэнец набросился на полицейских с топором

На сотрудников напал агрессивный водитель, сбежавший с места ДТП



38-летний житель Улан-Удэ пойдёт под суд за нападение на полицейских. Он пытался нанести удары топором.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, мужчина обвиняется по трём статьям УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угроза применения насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества.



Всё произошло в феврале 2023 года. Автомобилист совершил ДТП и уехал с места аварии. Чуть позже сотрудники ГИБДД нашли скрывшегося водителя и приехали к нему домой. В своём доме на Левом берегу мужчина внезапно напал на сотрудников, схватив топор.



- Мужчина начал препятствовать выполнению полицейскими служебных обязанностей. Держа в руках топор, он стал требовать уехать. Он попытался нанести одному из сотрудников удар, после чего повредил служебный автомобиль, - рассказали в прокуратуре.



В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Недавно уголовное дело направили в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание за эти преступления – лишение свободы от 12 до 20 лет.



