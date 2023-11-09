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Улан-удэнец набросился на полицейских с топором

Улан-удэнец набросился на полицейских с топором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На сотрудников напал агрессивный водитель, сбежавший с места ДТП

38-летний житель Улан-Удэ пойдёт под суд за нападение на полицейских. Он пытался нанести удары топором.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, мужчина обвиняется по трём статьям УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угроза применения насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества.

Всё произошло в феврале 2023 года. Автомобилист совершил ДТП и уехал с места аварии. Чуть позже сотрудники ГИБДД нашли скрывшегося водителя и приехали к нему домой. В своём доме на Левом берегу мужчина внезапно напал на сотрудников, схватив топор.

- Мужчина начал препятствовать выполнению полицейскими служебных обязанностей. Держа в руках топор, он стал требовать уехать. Он попытался нанести одному из сотрудников удар, после чего повредил служебный автомобиль, - рассказали в прокуратуре.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Недавно уголовное дело направили в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за эти преступления – лишение свободы от 12 до 20 лет.

насилие в отношении представителя власти посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов

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