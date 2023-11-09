На сотрудников напал агрессивный водитель, сбежавший с места ДТП
38-летний житель Улан-Удэ пойдёт под суд за нападение на полицейских. Он пытался нанести удары топором.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, мужчина обвиняется по трём статьям УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угроза применения насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества.
Всё произошло в феврале 2023 года. Автомобилист совершил ДТП и уехал с места аварии. Чуть позже сотрудники ГИБДД нашли скрывшегося водителя и приехали к нему домой. В своём доме на Левом берегу мужчина внезапно напал на сотрудников, схватив топор.
- Мужчина начал препятствовать выполнению полицейскими служебных обязанностей. Держа в руках топор, он стал требовать уехать. Он попытался нанести одному из сотрудников удар, после чего повредил служебный автомобиль, - рассказали в прокуратуре.
В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Недавно уголовное дело направили в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за эти преступления – лишение свободы от 12 до 20 лет.
Улан-удэнец набросился на полицейских с топором
Происшествия, Фото:
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