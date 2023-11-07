В Иркутске осудили директора детского центра, где воспитанники подвергались насилию

Она боялась, что инциденты негативно отразятся на престиже учреждения



Суд приговорил директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа Иркутска к четырём годам колонии. Она признана виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.



Установлено, что 12-летний воспитанник учреждения совершил в отношении младшего по возрасту насильственные действия сексуального характера. Об этом позже известно директору центра. Однако пострадавшему и воспитаннику не было оказано педагогической, психологической и медицинской помощи.



О случившемся директор умолчала, не сообщив в министерство социального развития, в органы опеки и полицию. Она боялась остаться без премии, а также решила избежать негативной оценки своей работы.



- Директор учреждения, действуя из иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, приняла активные меры по сокрытию произошедших событий, убедив подчинённого ей сотрудника написать докладную с указанием искажённых и недостоверных сведений, которую решила использовать в дальнейшем по своему усмотрению в случае огласки произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Своими действиями руководитель создала опасность для здоровья малолетних детей, допустив длительное нахождение подростка в учреждении. В результате в начале июня 2021 года от его действий пострадал ещё один ребёнок в возрасте 9 лет.



Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



В отношении воспитанника центра уголовное преследование было прекращено, в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

