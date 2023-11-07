Она боялась, что инциденты негативно отразятся на престиже учреждения
Суд приговорил директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа Иркутска к четырём годам колонии. Она признана виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Установлено, что 12-летний воспитанник учреждения совершил в отношении младшего по возрасту насильственные действия сексуального характера. Об этом позже известно директору центра. Однако пострадавшему и воспитаннику не было оказано педагогической, психологической и медицинской помощи.
О случившемся директор умолчала, не сообщив в министерство социального развития, в органы опеки и полицию. Она боялась остаться без премии, а также решила избежать негативной оценки своей работы.
- Директор учреждения, действуя из иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, приняла активные меры по сокрытию произошедших событий, убедив подчинённого ей сотрудника написать докладную с указанием искажённых и недостоверных сведений, которую решила использовать в дальнейшем по своему усмотрению в случае огласки произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Своими действиями руководитель создала опасность для здоровья малолетних детей, допустив длительное нахождение подростка в учреждении. В результате в начале июня 2021 года от его действий пострадал ещё один ребёнок в возрасте 9 лет.
Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В отношении воспитанника центра уголовное преследование было прекращено, в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.
В Иркутске осудили директора детского центра, где воспитанники подвергались насилию
Происшествия, Фото:
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