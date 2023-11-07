Иркутские врачи спасли девочку из Бурятии с порванным языком





В медучреждении пояснили: язык – это мышечный орган, который всегда находится в движении. Теоретически рана может зажить сама, но не такая большая, в несколько раз дольше и с большим рубцом. Нет гарантии, что это не отразилось бы на речи ребёнка – о чём и переживал папа.

В Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице в Иркутске спасли юную жительницу Бурятии, которая порвала язык при падении со стула. Всё случилось в последнюю субботу октября. Глава семейства в это время был на работе, а девочка играла с братьями и сёстрами. Мама детей в это время мыла посуду после ужина.Малышка залезла на стул, не удержалась на нём и упала. Женщина услышала крик и рёв и, увидев кровь, тут же повезла дочь в местную больницу. Там оказали помощь. Однако вечером в понедельник, 30-го, швы разошлись, и рана стала выглядеть хуже. Половина языка с правой стороны оказалась оторвана до середины и даже были видны мышцы.В итоге родители девочки решили обратиться к иркутским специалистам. До Улан-Удэ папа с дочкой добрались на машине, а оттуда на поезде отправились в Иркутск. О прибытии ребёнка в медучреждение сообщили заранее и маленькую пациентку там уже ждали.Показаний для экстренного вмешательства не было. Через два часа, после необходимых обследований и оформления документов, девочка была в операционной.- Мы провели первичную хирургическую обработку раны под наркозом, – рассказала челюстно-лицевой хирург Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Ольга Белых. – Нашей задачей было сшить язык так, чтобы лоскут прижился, язык восстановил свои функции и не возникло осложнений. Наложили швы определённого вида и после операции пациентка уже могла есть, пить и говорить.Ребёнок пока остаётся под наблюдением врачей. Отец рассказал, что испытал шок, увидев рану.- Всё думал, чтобы речь не пострадала, не появилась шепелявость, – отметил он. – Мне многие говорили – да ничего страшного, само всё заживёт, вот у меня/свата/брата так было.