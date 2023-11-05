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В Улан-Удэ бизнесмена из Чувашии будут судить за невыплату денег строителям третьего моста

В Улан-Удэ бизнесмена из Чувашии будут судить за невыплату денег строителям третьего моста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Им задолжали более 4 миллионов рублей

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Бурятии завершилось расследование уголовного дела против 36-летнего генерального директора коммерческой организации, зарегистрированной в Чувашии. Ему вменяют часть 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ («Частичная невыплата свыше трёх месяцев, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности»).

Началось всё в декабре 2019-го. Обвиняемый заключил договор субподряда с компанией, занимающейся возведением автомобильного моста через Уду в столице Бурятии. Тогда же он взял на себя обязательства по переустройству коммуникаций из-за строительства переправы. Для выполнения контракта бизнесмен нанял работников из числа местных жителей.
 
Однако с конца сентября 2021-го людям стали задерживать зарплату, хотя деньги у компании имелись. Весь следующий год им не платили по несколько месяцев и не делали расчёт при увольнении. А некоторые получали меньше МРОТ. В итоге задолженность перед 41 строителем достигла почти 4 миллиона 300 тысяч рублей.
 
В рамках уголовного дела суд по ходатайству следствия наложил на имущество организации арест на сумму в 16 с лишним миллионов рублей. В ближайшее время предприниматель предстанет перед судом – в ходе предварительного расследования удалось собрать достаточную доказательственную базу и уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направили мировому судье для рассмотрения по существу.
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