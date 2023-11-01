В Бурятии неадекватный парень разгромил кафе

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Он крушил всё, что попадалось под руку



В Закаменске 18-летний молодой человек устроил погром в кафе.



Как рассказали в Росгвардии по Бурятии, сообщение о произошедшем поступило в полицию ранним утром. Прохожий сообщил, что в кафе разбито окно, а изнутри слышен шум и грохот. На место был незамедлительно направлен наряд вневедомственной охраны.



Приехавшие росгвардейцы вошли в кафе и обнаружили следы разгрома – сломанные холодильники, разбросанную мебель, разбитые бутылки и посуду. Того, кто это сделал, сотрудники вневедомственной охраны задержали в кабинете администратора. Там он также успел выломать дверь и повредить мебель.



В ходе разбирательства установлено, что 18-летний местный житель вспомнил, что его якобы избили в этом кафе месяц назад. Решив поквитаться, около пяти часов утра молодой человек разбил окно в кафе, проник внутрь и принялся крушить всё вокруг.



Задержанного доставили в отдел полиции для принятия. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Причинённый владелице кафе материальный ущерб оценивается в сумму 400 тысяч рублей.

