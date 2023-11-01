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В Бурятии неадекватный парень разгромил кафе

В Бурятии неадекватный парень разгромил кафе
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Он крушил всё, что попадалось под руку

В Закаменске 18-летний молодой человек устроил погром в кафе.

Как рассказали в Росгвардии по Бурятии, сообщение о произошедшем поступило в полицию ранним утром. Прохожий сообщил, что в кафе разбито окно, а изнутри слышен шум и грохот. На место был незамедлительно направлен наряд вневедомственной охраны.

Приехавшие росгвардейцы вошли в кафе и обнаружили следы разгрома – сломанные холодильники, разбросанную мебель, разбитые бутылки и посуду. Того, кто это сделал, сотрудники вневедомственной охраны задержали в кабинете администратора. Там он также успел выломать дверь и повредить мебель.

В ходе разбирательства установлено, что 18-летний местный житель вспомнил, что его якобы избили в этом кафе месяц назад. Решив поквитаться, около пяти часов утра молодой человек разбил окно в кафе, проник внутрь и принялся крушить всё вокруг.

Задержанного доставили в отдел полиции для принятия. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Причинённый владелице кафе материальный ущерб оценивается в сумму 400 тысяч рублей.
Росгвардия умышленное повреждение имущества

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