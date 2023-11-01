Крупный пожар произошёл в садоводстве под Иркутском

















Утром 1 ноября произошёл крупный пожар в садоводстве «Мичуринец» Иркутского района Иркутской области. Там загорелись три садовых дома, два гаража и баня.Очевидцы сообщили о возгорании около половины шестого утра.- Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня, существовала угроза другим рядом стоящим строениям. В 7:54 пожарные сообщили о локализации пожара на площади 204 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Ликвидировали пожар в 8:34 на общей площади 204 квадратных метра. На данный момент идёт проливка и разборка конструкций.Затем к приступят дознаватели и эксперты МЧС, которым предстоит установить причину пожара.Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания домов и иных построек в СНТ «Мичуринец».- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.