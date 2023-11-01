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Крупный пожар произошёл в садоводстве под Иркутском

Крупный пожар произошёл в садоводстве под Иркутском
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадавших нет

Утром 1 ноября произошёл крупный пожар в садоводстве «Мичуринец» Иркутского района Иркутской области. Там загорелись три садовых дома, два гаража и баня.

Очевидцы сообщили о возгорании около половины шестого утра.

- Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня, существовала угроза другим рядом стоящим строениям. В 7:54 пожарные сообщили о локализации пожара на площади 204 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Ликвидировали пожар в 8:34 на общей площади 204 квадратных метра. На данный момент идёт проливка и разборка конструкций.

Затем к приступят дознаватели и эксперты МЧС, которым предстоит установить причину пожара.



Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания домов и иных построек в СНТ «Мичуринец».

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



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