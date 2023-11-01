Она утаила от чиновников лишение родительских прав
В Кяхтинском районе Бурятии многодетная мать обманом получила от государства пособий на 540 тысяч рублей, утаив от чиновников лишение родительских прав на детей. Недавно дело направили в суд.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 35-летняя жительница района, будучи матерью четверых несовершеннолетних детей, получала ежемесячные денежные пособия на их содержание. В декабре 2021 года в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей суд ограничил женщину в родительских правах.
- Вместе с тем она не уведомила уполномоченные органы о факте, влекущем прекращение выплат, а в последующем обратилась за повторным назначением мер социальной поддержки. В результате необоснованно получила более 540 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.
На женщину возбудили уголовные дела по статьям «Хищение денежных средств при получении пособий» и «Хищение денежных средств при получении пособий в крупном размере».
Прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, и оно ушло в суд для рассмотрения по существу.
Также прокуратура и отделение социального фонда по Бурятии направили исковые заявления о взыскании с обвиняемой незаконно полученных социальных выплат.
В Бурятии многодетная мать незаконно получила более 500 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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