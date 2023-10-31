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На западном берегу Байкала стало меньше лесных пожаров

На западном берегу Байкала стало меньше лесных пожаров
Происшествия, 
Об этом сообщили в «Заповедное Прибайкалье»

В этом году степи и леса на западном берегу Байкала (Иркутская область) горели меньше, чем в прошлые годы. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Байкало-Ленский государственный заповедник и заказники Тофаларский, Красный Яр огонь в 2023 году не тронул.

В Прибайкальском национальном парке произошло девять пожаров. В большинстве случаев причина пожаров – человеческий фактор, лишь одно возгорание (на острове Ольхон) произошло в результате удара молнии.




лесные пожары Байкал

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