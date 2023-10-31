Об этом сообщили в «Заповедное Прибайкалье»
В этом году степи и леса на западном берегу Байкала (Иркутская область) горели меньше, чем в прошлые годы. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Байкало-Ленский государственный заповедник и заказники Тофаларский, Красный Яр огонь в 2023 году не тронул.
В Прибайкальском национальном парке произошло девять пожаров. В большинстве случаев причина пожаров – человеческий фактор, лишь одно возгорание (на острове Ольхон) произошло в результате удара молнии.
На западном берегу Байкала стало меньше лесных пожаров
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