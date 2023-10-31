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В Улан-Удэ сотрудник дважды обворовал автомойку

В Улан-Удэ сотрудник дважды обворовал автомойку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприниматель в первый раз не стал обращаться в полицию

Днём 29 октября в полицию по Октябрьском району Улан-Удэ обратился 31-летний хозяин автомойки с заявлением о краже выручки. Сумма ущерба составила свыше 10,5 тысяч рублей.

По подозрению в краже был задержан 32-летний работник автомойки. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

- Предварительно установлено, что некоторое время он не появлялся на автомойке, злоупотребляя спиртным. После чего в одну из ночей, взяв хранящиеся на автозаправочной станции ключи, на территории которой расположена мойка, вошёл в помещение и из сумки на стойке администратора забрал выручку в сумме пяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Недостачу на следующий день обнаружил предприниматель и по камерам вычислил воришку. Разобраться в ситуации хозяин решил сам, без привлечения полиции. Однако спустя несколько дней кража повторилась.

На этот раз мужчина залез в автомойку через приоткрытое окно. Ключей вор не нашёл, поскольку хозяин решил больше не оставлять их на АЗС. Ущерб составил 5700 рублей.

Полицейские задержали неугомонного вора. Он признался в содеянном. У него были изъяты две тысячи рублей из общей суммы похищенных и потраченных на алкоголь денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

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