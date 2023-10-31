Предприниматель в первый раз не стал обращаться в полицию
Днём 29 октября в полицию по Октябрьском району Улан-Удэ обратился 31-летний хозяин автомойки с заявлением о краже выручки. Сумма ущерба составила свыше 10,5 тысяч рублей.
По подозрению в краже был задержан 32-летний работник автомойки. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
- Предварительно установлено, что некоторое время он не появлялся на автомойке, злоупотребляя спиртным. После чего в одну из ночей, взяв хранящиеся на автозаправочной станции ключи, на территории которой расположена мойка, вошёл в помещение и из сумки на стойке администратора забрал выручку в сумме пяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Недостачу на следующий день обнаружил предприниматель и по камерам вычислил воришку. Разобраться в ситуации хозяин решил сам, без привлечения полиции. Однако спустя несколько дней кража повторилась.
На этот раз мужчина залез в автомойку через приоткрытое окно. Ключей вор не нашёл, поскольку хозяин решил больше не оставлять их на АЗС. Ущерб составил 5700 рублей.
Полицейские задержали неугомонного вора. Он признался в содеянном. У него были изъяты две тысячи рублей из общей суммы похищенных и потраченных на алкоголь денег.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ сотрудник дважды обворовал автомойку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина отоварился на популярном маркетплейсе по чужой карточке
Предприниматель в первый раз не стал обращаться в полицию
Одного из аферистов, разводивших людей на деньги, закрыли в СИЗО
Они бесследно исчезают в лесах
Пожар произошёл в частном доме
Ущерб превысил 136 тысяч рублей
Он незаконно изготовил пистолет и автомат
Украденное он продал прохожему на улице
У них подтвердилось опасное заболевание
Автомобиль перевернулся на крышу
Ещё два человека получили травмы
Он выпал из лодки и запутался в сетях
На месте работали взрывотехники Росгвардии
Она воровала деньги в течение девяти месяцев
Ранее мужчина был судим 20 раз