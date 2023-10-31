Ущерб превысил 136 тысяч рублей
25 октября в Бичурском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска и лесничие обнаружили незаконную рубку на территории лесоделян. В 12 километрах от села Покровка незаконно вырубили около 13,5 кубометров леса. Ущерб превысил 136 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Как выяснилось, виновен 38-летний местный житель. Мужчину нанял предприниматель, работающий в сфере заготовки древесины. Вместе с напарником работник занимался рубкой на лесодяне.
По предварительной информации, в начале сентября он втайне от напарника, уехавшего за топливом и запчастями, незаконно вырубил 17 деревьев разных пород: осины, берёзы и сосны. При этом сельчанин свалил как неклейменные деревья на выделенном участке, так и с соседней деляны. Таким образом он решил заработать: заработная плата зависела от объёма заготовленной древесины.
Спиленные деревья впоследствии он продал.
Свою вину злоумышленник полностью признал и уже возместил причинённый ущерб. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Полицейские изъяли у него бензопилу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».
В Бурятии на лесоруба возбудили уголовное дело за «лишние» деревья
Происшествия, Фото:
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