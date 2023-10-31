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Жителя Улан-Удэ будут судить за кустарное оружие

Жителя Улан-Удэ будут судить за кустарное оружие
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он незаконно изготовил пистолет и автомат

Неделю назад Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Бурятии о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Улан-Удэ. Его обвиняют в незаконном изготовлении огнестрельного оружия – по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса РФ.

Мужчине вменяют два таких преступления. По мнению следствия, он, не имя лицензии на изготовление оружия и боеприпасов, внёс изменения в конструкции пистолета и автомата, получив таким образом два огнестрела.

Суд принял во внимание наличие у улан-удэнца места жительства, семьи и работы, отсутствие судимостей и состояние его здоровья, а также положительные характеристики, но посчитал всё это недостаточным для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую. Мужчину оставили в СИЗО. Постановление ещё не вступило в законную силу.

оружие уголовное дело СИЗО

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