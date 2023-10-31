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В Иркутской области поймали «сырного» вора

В Иркутской области поймали «сырного» вора
Происшествия, 
Ранее мужчина был судим 20 раз

В Шелеховском районе Иркутской области полицейские задержали 45-летнего «сырного вора», который ранее был судим 20 раз.

Житель посёлка Большой Луг попался на краже плавленого сыра в супермаркете села Баклаши. Отойдя подальше от кассы, мужчина набрал в спортивную сумку сыр и направился к выходу. При этом он не обращал внимание на окрики кассира.

- Следом за мужчиной из магазина выбежал охранник, который начал преследовать подозреваемого, но грабителю удалось скрыться, а также скинуть по дороге награбленное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции в течение двух часов установили личность подозреваемого. Им оказался ранее многократно судимый 45-летний мужчина. За ним числится три подобных преступления, которые он совершил с сентября. Всего же за свою жизнь он был судим 20 раз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
грабеж

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