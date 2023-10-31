Ангарчанин из ревности убил женщину и закопал тело в компостной яме







Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого.



- Выполненный с применением криминалистической техники осмотр места происшествия в квартире мужчины позволил следователям обнаружить следы преступления. Под весом неопровержимых улик в ходе допроса тот дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.





В Ангарске расследуется уголовное дело об убийстве женщины.По данным следствия, преступление произошло в конце августа в одном из домов микрорайона Байкальск. 62-летний мужчина в ходе распития спиртного из ревности побил знакомую бутылкой и руками по голове, а затем ударил ножом в шею. Тело он закопал в компостной яме. А через полтора месяца выкинул труп в мусорный бак.Женщина числилась пропавшей без вести.