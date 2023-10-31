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Ангарчанин из ревности убил женщину и закопал тело в компостной яме

Ангарчанин из ревности убил женщину и закопал тело в компостной яме
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Спустя полтора месяца он переложил труп в мусорный бак

В Ангарске расследуется уголовное дело об убийстве женщины.

По данным следствия, преступление произошло в конце августа в одном из домов микрорайона Байкальск. 62-летний мужчина в ходе распития спиртного из ревности побил знакомую бутылкой и руками по голове, а затем ударил ножом в шею. Тело он закопал в компостной яме. А через полтора месяца выкинул труп в мусорный бак.

Женщина числилась пропавшей без вести.


Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого.

- Выполненный с применением криминалистической техники осмотр места происшествия в квартире мужчины позволил следователям обнаружить следы преступления. Под весом неопровержимых улик в ходе допроса тот дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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