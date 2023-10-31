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27-летний улан-удэнец вышел на свободу, совершил преступления и снова сел

27-летний улан-удэнец вышел на свободу, совершил преступления и снова сел
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
К тому же Верховный суд Бурятии ужесточил ему назначенное наказание

Верховный суд Бурятии увеличил срок наказания 27-летнему жителю Улан-Удэ, осуждённому за кражу и покушение на угон автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, молодой человек ранее был судим. Всего спустя два месяца после выхода из колонии он вновь совершил преступление.

Увидев ночью припаркованный пикап, молодой человек решил его обчистить. Вместе с приятелем вор разбил стекло машины и достал картонную коробку. Но внутри не оказалось ничего ценного. Друзья начали обшаривать салон автомобиля, когда их застигли полицейские.

Молодой человек от сотрудников полиции сумел убежать. Но, не успокоившись на этом, тут же попытался угнать автомобиль из соседнего двора. И вновь ему не повезло. При попытке запустить двигатель он обнаружил отсутствие аккумулятора. Не желая отказываться от задуманного, он украл из стоявшего неподалёку «Рено» аккумулятор и вновь попробовал завести машину. Тут его заметили и задержали очевидцы.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил ему 3 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Осуждённый обжаловал приговор, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым.

Апелляционную жалобу также подал и прокурор района. Верховный суд Бурятии в итоге согласился с представлением прокурора района и усилил назначенное наказание до 3 лет 4 месяцев лишения свободы, отклонив доводы стороны защиты.
кража покушение на угон

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