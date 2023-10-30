Житель Бурятии, работая на мошенников, курсировал по нескольким регионам

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Читинские полицейские поймали его в Иркутске



Читинские полицейские задержали жителя Бурятии, работавшего курьером на мошенника. Выполняя задания, он курсировал по нескольким регионам, сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.



Несколько дней назад в полицию Читы поступило два заявления о мошенничестве. Жертвами преступлений стала 77-летняя читинка, отдавшая 651 тысячу рублей, и 84-летний пенсионер, который перечислил мошенникам 150 тысяч.



Преступники использовали проверенную схему «Ваш родственник попал в беду». Суть которой заключается в том, что пожилым людям говорят, что их близкие люди стали виновниками ДТП. «Чтобы не возбуждать уголовное дело, пострадавшим нужно оплатить компенсацию за причинённый ущерб», - внушают старикам.



Читинские полицейские вскоре установили курьера, забиравшего деньги. Им оказался 34-летний житель Бурятии. Ориентировка на его задержание была направлена в соседние регионы. В результате мужчину нашли и задержали в Иркутске, откуда этапировали в Читу.



- Полицейские выяснили, что неизвестный куратор предложил задержанному подработку курьером по сбору денег по определённым адресам. Злоумышленник специально прибыл в Читу для совершения преступлений. Билеты на передвижения между регионами ему оплачивал куратор, - сообщили в УМВД. – Сотрудники полиции установили причастность афериста к аналогичным преступлениям, совершённым в Иркутской области и Бурятии.



Похищенные у стариков деньги курьер переводил куратору на указанные им счета. А себе в качестве зарплату оставлял небольшую часть.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба».



Мужчину поместили в изолятор временного содержания.



