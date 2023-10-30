Пожары произошли в трёх районах
В выходные в Бурятии произошли крупные возгорания травы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
29 октября в селе Новая Брянь Заиграевского района пожарные ликвидировали возгорание травы на общей площади 900 кв.м. Для тушения потребовалось менее часа.
Тем же днём поступило сообщение о возгорании травы в селе Ильинка Прибайкальского района. Там горела трава на 200 «квадратах».
В воскресенье на тушение сухой травы в местности Сахули выезжали курумканские пожарные. На ликвидацию пламени у них ушло более двух часов.
Специалисты напоминают, что в населённых пунктах на земельных участках разрешается сжигание сухой травы только в специально предназначенных металлических емкостях, стоящих на расстоянии до сгораемых построек не менее 15 метров.
В Бурятии пожарные потушили крупные возгорания травы
Происшествия, Фото:
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