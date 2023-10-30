30 октября

29 октября

Популярное

В Бурятии пожарные потушили крупные возгорания травы

В Бурятии пожарные потушили крупные возгорания травы
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожары произошли в трёх районах

В выходные в Бурятии произошли крупные возгорания травы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

29 октября в селе Новая Брянь Заиграевского района пожарные ликвидировали возгорание травы на общей площади 900 кв.м. Для тушения потребовалось менее часа.

Тем же днём поступило сообщение о возгорании травы в селе Ильинка Прибайкальского района. Там горела трава на 200 «квадратах».

В воскресенье на тушение сухой травы в местности Сахули выезжали курумканские пожарные. На ликвидацию пламени у них ушло более двух часов.

Специалисты напоминают, что в населённых пунктах на земельных участках разрешается сжигание сухой травы только в специально предназначенных металлических емкостях, стоящих на расстоянии до сгораемых построек не менее 15 метров.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии перевернулся автобус, вёзший людей к буддийской святыне
В Бурятии перевернулся автобус, вёзший людей к буддийской святыне
Происшествия, 30.10.2023
По предварительным данным, есть пострадавшие
Житель Перми в самолёте оскорблял пассажиров из Улан-Удэ
Житель Перми в самолёте оскорблял пассажиров из Улан-Удэ
Происшествия, 30.10.2023
Скандалиста привлекут к административной ответственности  
Уборщица из Иркутска продала квартиру и перевела деньги мошенникам
Уборщица из Иркутска продала квартиру и перевела деньги мошенникам
Происшествия, 30.10.2023
Её обманули «сотрудники службы безопасности банка»
На севере Бурятии началась паника из-за таинственного живодёра
На севере Бурятии началась паника из-за таинственного живодёра
Происшествия, 30.10.2023
Местные жители боятся, что скоро он переключится на людей
В Бурятии у омулёвого браконьера нашли кустарное оружие
В Бурятии у омулёвого браконьера нашли кустарное оружие
Происшествия, 30.10.2023
Мужчина заявил, что оно принадлежало умершему родственнику
В Улан-Удэ водитель «Тойоты Камри» сбил женщину
В Улан-Удэ водитель «Тойоты Камри» сбил женщину
Происшествия, 30.10.2023
По предварительной информации, она была пьяна

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^