В Бурятии пожарные потушили крупные возгорания травы

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожары произошли в трёх районах



В выходные в Бурятии произошли крупные возгорания травы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



29 октября в селе Новая Брянь Заиграевского района пожарные ликвидировали возгорание травы на общей площади 900 кв.м. Для тушения потребовалось менее часа.



Тем же днём поступило сообщение о возгорании травы в селе Ильинка Прибайкальского района. Там горела трава на 200 «квадратах».



В воскресенье на тушение сухой травы в местности Сахули выезжали курумканские пожарные. На ликвидацию пламени у них ушло более двух часов.



Специалисты напоминают, что в населённых пунктах на земельных участках разрешается сжигание сухой травы только в специально предназначенных металлических емкостях, стоящих на расстоянии до сгораемых построек не менее 15 метров.



