Житель Иркутской области в маске и с ножом ворвался в дом к пожилой соседке

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Преступник забрал кошелёк



В Аларском районе Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на 70-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.



Преступление произошло в посёлке Табарсук. Пожилая женщина рассказала полицейским, что к ней в дом ворвался неизвестный мужчина в маске. Он угрожал ножом и забрал кошелёк с деньгами. Добычей злоумышленника стали менее 2 тысяч рублей наличными и банковские карты.



Следственно-оперативная группа опросила пострадавшую и осмотрела место происшествия. Изъятые улики позволили сыщикам в тот же день выйти на след фигуранта. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний сосед женщины, живущий на той же улице.



На его участке в огороде сотрудники уголовного розыска обнаружили яму. В тайнике он спрятал нож, шапку с прорезями для глаз и рта и похищенный кошелёк.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.



Подозреваемый решением суда помещён под стражу.

