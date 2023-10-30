30 октября

29 октября

Популярное

Житель Иркутской области в маске и с ножом ворвался в дом к пожилой соседке

Житель Иркутской области в маске и с ножом ворвался в дом к пожилой соседке
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Преступник забрал кошелёк

В Аларском районе Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на 70-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Преступление произошло в посёлке Табарсук. Пожилая женщина рассказала полицейским, что к ней в дом ворвался неизвестный мужчина в маске. Он угрожал ножом и забрал кошелёк с деньгами. Добычей злоумышленника стали менее 2 тысяч рублей наличными и банковские карты.

Следственно-оперативная группа опросила пострадавшую и осмотрела место происшествия. Изъятые улики позволили сыщикам в тот же день выйти на след фигуранта. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний сосед женщины, живущий на той же улице.

На его участке в огороде сотрудники уголовного розыска обнаружили яму. В тайнике он спрятал нож, шапку с прорезями для глаз и рта и похищенный кошелёк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Подозреваемый решением суда помещён под стражу.
разбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Уборщица из Иркутска продала квартиру и перевела деньги мошенникам
Уборщица из Иркутска продала квартиру и перевела деньги мошенникам
Происшествия, 30.10.2023
Её обманули «сотрудники службы безопасности банка»
На севере Бурятии началась паника из-за таинственного живодёра
На севере Бурятии началась паника из-за таинственного живодёра
Происшествия, 30.10.2023
Местные жители боятся, что скоро он переключится на людей
В Бурятии у омулёвого браконьера нашли кустарное оружие
В Бурятии у омулёвого браконьера нашли кустарное оружие
Происшествия, 30.10.2023
Мужчина заявил, что оно принадлежало умершему родственнику
В Улан-Удэ водитель «Тойоты Камри» сбил женщину
В Улан-Удэ водитель «Тойоты Камри» сбил женщину
Происшествия, 30.10.2023
По предварительной информации, она была пьяна
Житель Бурятии срубил сосны на 252 тысячи рублей
Житель Бурятии срубил сосны на 252 тысячи рублей
Происшествия, 30.10.2023
На задержанного возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ уничтожили игровые автоматы из нелегальных казино
В Улан-Удэ уничтожили игровые автоматы из нелегальных казино
Происшествия, 30.10.2023
Только с начала года в Бурятии накрыли 11 игорных заведений
В Бурятии инцидент со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» привёл ко второму уголовному делу
В Бурятии инцидент со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» привёл ко второму уголовному делу
Происшествия, 30.10.2023
По данным прокуратуры, концентрация загрязняющих веществ была значительно превышена
Жителя Бурятии отправили в колонию строгого режима за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию строгого режима за пьяную езду
Происшествия, 30.10.2023
Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^