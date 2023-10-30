Преступник забрал кошелёк
В Аларском районе Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на 70-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Преступление произошло в посёлке Табарсук. Пожилая женщина рассказала полицейским, что к ней в дом ворвался неизвестный мужчина в маске. Он угрожал ножом и забрал кошелёк с деньгами. Добычей злоумышленника стали менее 2 тысяч рублей наличными и банковские карты.
Следственно-оперативная группа опросила пострадавшую и осмотрела место происшествия. Изъятые улики позволили сыщикам в тот же день выйти на след фигуранта. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний сосед женщины, живущий на той же улице.
На его участке в огороде сотрудники уголовного розыска обнаружили яму. В тайнике он спрятал нож, шапку с прорезями для глаз и рта и похищенный кошелёк.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Подозреваемый решением суда помещён под стражу.
Житель Иркутской области в маске и с ножом ворвался в дом к пожилой соседке
Происшествия, Фото:
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