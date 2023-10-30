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Уборщица из Иркутска продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Уборщица из Иркутска продала квартиру и перевела деньги мошенникам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её обманули «сотрудники службы безопасности банка»

В попытке спасти сбережения 46-летняя уборщица из Иркутска продала свою квартиру и отдала все деньги преступникам.

- Женщине поступил звонок от мошенников, представившихся специалистами службы безопасности банка. Они рассказали легенду о том, что неустановленные лица пытаются по доверенности заполучить на имя жертвы кредит, а также заложить её квартиру. Во избежание опасности злоумышленники потребовали продать жильё и перевести средства на «безопасный счёт». Таким образом они похитили более двух с половиной миллионов рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Всего за прошедшие выходные на уловки аферистов попались 30 жителей Иркутской области. В общей сложности они лишились более 21 миллиона рублей.

В том числе добавилась нестандартная схема обмана. Мошенник под видом менеджера по подбору персонала звонит жертве и предлагает дистанционную работу.

Так, жительнице Усть–Илимска поступил звонок с предложением об удалённом заработке. Звонивший потребовал установить ряд специальных приложений на мобильное устройство, среди которых были программы для видеозвонков, денежных переводов, а также получения удалённого доступа к смартфону жертвы. Действуя по инструкции аферистов, 47-летняя женщина потеряла на несуществующей вакансии более 134 тысяч рублей.

Зафиксированы и другие способы обмана. Так, в начале сентября звонок от «брокера» поступил 43-летней жительнице Нижнеудинска. Собеседник рассказал потерпевшей о преимуществах удалённого заработка, а после предложил поучаствовать в торгах на фондовом рынке. Телефонные преступники потребовал перевести средства на специальный счет. За месяц директор фитнес-центра оформила займы в банках под высокий процент и перевела аферистам больше 5 миллионов 700 тысяч рублей.


мошенничество

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