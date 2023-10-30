В Улан-Удэ уничтожили игровые автоматы из нелегальных казино









Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, за девять месяцев 2023 года пресечена незаконная деятельность 11 игорных заведений. Из незаконного оборота изъято около 500 единиц игрового оборудования, в том числе 60 игровых автоматов, 200 системных блоков, а также покерные столы, рулетки. В доход государства обращены более двух миллионов рублей, обнаруженные в ходе обысков.



Всего с начала года возбуждено семь уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса, в суд ушли четыре из них.



Сообщить о фактах организации и проведения незаконной игорной деятельности можно по телефонам: 29-28-92, 29-52-23, 102 или 112.





В Бурятии на полигоне уничтожили 61 единицу игрового оборудования, изъятого полицейскими. Все имущество изъяли в ходе проверок нелегальных игорных заведений в 2019-2023 годах.