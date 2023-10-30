Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства
В Кяхте автоинспекторы остановили автомобиль, водитель которого был пьян. Как выяснилось, за руль он сел нетрезвым не в первый раз.
- Гражданин, имея непогашенные судимости за управление транспортным средством в состоянии опьянения и хранение наркотических средств, не сделал должных выводов и вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд признал мужчину виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления» (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). На этот раз он получил реальный срок – 1 год 6 месяцев 10 дней лишения свободы. Отбывать наказание любитель пьяной езды будет в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, он лишён водительских прав на 4 года 4 месяца.
Автомобиль марки ВАЗ-21093 конфискован и обращён в доход государства.
Жителя Бурятии отправили в колонию строгого режима за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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