В центре Иркутска за одну ночь подожгли четыре деревянных дома





















Ночью 23 октября в Иркутске произошла серия из четырёх пожаров. Горели деревянные дома на улицах Байкальская, Седова, Красных Мадьяр и Кожова.Благодаря бдительности жильцов соседних домов и слаженным действиям пожарных удалось избежать трагедии. Пострадавших нет.Первое сообщение о пожаре поступило около 12 часов ночи, горел нежилой дом на Байкальской. К моменту прибытия пожарных полыхала деревянная постройка, существовала угроза соседним домам. На тушение потребовалось менее 10 минут. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.Спустя час очевидцы сообщили, что горит нежилой дом на улице Седова. Сотрудники МЧС потушили горящее строение на площади 10 квадратных метров.Во время разборки и проливки конструкций поступило ещё одно сообщение о пожаре на улице Красных Мадьяр. Пожарные пешком дошли до возгорания также неэксплуатируемого здания. В течение нескольких минут огонь был ликвидирован.Чуть позже жильцы домов сообщили о пожаре на Кожова, где снова горела нежилая постройка. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров.- Дознаватели МЧС на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина - поджог. После проверки все материалы будут переданы в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.