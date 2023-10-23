В Иркутской области у браконьеров изъяли почти 150 штук рыбы

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Возбуждены уголовные дела



В Иркутской области транспортные полицейские подвели итоги второго этапа операции «Нерест».



Всего провели более сотни рейдовых мероприятий, в ходе которых пресечено 20 преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».



Изъято почти 150 экземпляров незаконно добытой рыбы, 25 орудий лова –сачки, экраны, спиннинги, сети, прожекторы, а также девять плавательных средств.



В операции участвовали транспортные полицейские, сотрудники Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству, Восточно-Сибирского управления государственного речного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ГУ МЧС России по Иркутской области и спецподразделения ОМОН «Шквал» и СОБР регионального управления Росгвардии.



- Добыча водных биологических ресурсов в местах нереста, миграционных путях к ним, с использованием самоходных транспортных средств, запрещённых орудий массового истребления является уголовно-наказуемым деянием и влечёт штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - напоминает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

