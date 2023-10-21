Мужчина взял эти деньги в кредит
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 20 октября стали 2 040 жителей республики. 49 человек за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 543 млн рублей (+ 7 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,9 млн рублей.
Так, в начале октября житель Улан-Удэ решил заработать на инвестициях. Мужчина нашёл в сети Интернет сайт инвестиционной компании, после чего оформил в банке кредит на сумму 1,9 млн рублей и перевёл деньги на счёт мошенников.
- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре.
Житель Улан-Удэ «инвестировал» мошенникам почти 2 млн рублей
Происшествия, Фото:
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