Житель Улан-Удэ «инвестировал» мошенникам почти 2 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина взял эти деньги в кредит



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 20 октября стали 2 040 жителей республики. 49 человек за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 543 млн рублей (+ 7 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,9 млн рублей.



Так, в начале октября житель Улан-Удэ решил заработать на инвестициях. Мужчина нашёл в сети Интернет сайт инвестиционной компании, после чего оформил в банке кредит на сумму 1,9 млн рублей и перевёл деньги на счёт мошенников.



- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре.

