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В Бурятии сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным мотоциклистом

В Бурятии сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным мотоциклистом
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
На нарушителя составили несколько административных протоколов

В Бичурском районе Бурятии пьяный мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Инцидент произошёл днём 16 октября в селе Окино-Ключи. Сотрудники Госавтоинспекции заметили мотоцикл без госномера, которым управлял водитель без мотошлема.

- На неоднократные требования сотрудников ДПС об остановке он не реагировал и попытался скрыться. Однако после погони был остановлен. От мужчины исходил запах алкоголя. 35-летний местный житель признался, что предпринял попытку бегства от полицейских в связи с употреблением ранее спиртных напитков. Права управления мототехникой он не имел. Результат освидетельствования показал наличие 1,43 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На нарушителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ – за управление транспортом в нетрезвом виде и не имеющим соответствующего права управления. Также он привлечён к административной ответственности за ряд нарушений ПДД: по ч. 1 ст. 12.1 КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», ст. 12.6 КоАП «Нарушение правил применения мотошлемов», ч. 2 ст. 12.37 КоАП «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта».

ГИБДД мотоциклисты алкогольное опьянение

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