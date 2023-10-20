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В Бурятии из-за пожара полгорода осталось без света

В Бурятии из-за пожара полгорода осталось без света
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Горел деревянный навес в райцентре Селенгинского района

В Гусиноозёрске произошёл пожар в посёлке Солнечный. Там горел деревянный навес на площади 40 квадратных метров, сообщает «Селенга-инфо».

В связи с пожаром в Гусиноозёрске пришлось ограничить подачу электричества. Под отключение попало около половины населения города, включая сосудистый центр, пять посёлков, а также соседний улус Бургастай.

Вскоре пожар был ликвидирован, свет жителям вернули. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
пожар отключение света

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