В Бурятии из-за пожара полгорода осталось без света

Горел деревянный навес в райцентре Селенгинского района



В Гусиноозёрске произошёл пожар в посёлке Солнечный. Там горел деревянный навес на площади 40 квадратных метров, сообщает «Селенга-инфо».



В связи с пожаром в Гусиноозёрске пришлось ограничить подачу электричества. Под отключение попало около половины населения города, включая сосудистый центр, пять посёлков, а также соседний улус Бургастай.



Вскоре пожар был ликвидирован, свет жителям вернули. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

