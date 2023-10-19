В Иркутске на «зебре» сбили двух пешеходов, одна женщина погибла

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Второго пострадавшего увезли в больницу



Около 7 часов утра 19 октября на улице Мира в Иркутске 41-летний водитель Toyota Corolla Fielder сбил двух пешеходов. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе.



- В результате инцидента 57-летняя иркутянка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Второй пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Полицейские проводят всестороннюю проверку, устанавливая все обстоятельства и причины происшествия.

