Детей доставили в больницу
В Нижнеилимском районе Иркутской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Инцидент произошёл днём 5 октября на 443 километре автодороги А-331 «Вилюй».
- По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Дюна», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении большегрузу «Скания», двигавшемуся по главной дороге, после чего совершил столкновение. В результате аварии два 13-летних пассажира грузовика доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Прокуратура Нижнеилимского района поставила на контроль ход и результаты проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
В Иркутской области в ДТП с фурой пострадали два подростка
Происшествия, Фото:
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