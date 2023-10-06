В Иркутской области в ДТП с фурой пострадали два подростка

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

Детей доставили в больницу



В Нижнеилимском районе Иркутской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Инцидент произошёл днём 5 октября на 443 километре автодороги А-331 «Вилюй».



- По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Дюна», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении большегрузу «Скания», двигавшемуся по главной дороге, после чего совершил столкновение. В результате аварии два 13-летних пассажира грузовика доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.



По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.



Прокуратура Нижнеилимского района поставила на контроль ход и результаты проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

