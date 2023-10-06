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В Иркутской области в ДТП с фурой пострадали два подростка

В Иркутской области в ДТП с фурой пострадали два подростка
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Детей доставили в больницу

В Нижнеилимском районе Иркутской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Инцидент произошёл днём 5 октября на 443 километре автодороги А-331 «Вилюй».

- По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Дюна», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении большегрузу «Скания», двигавшемуся по главной дороге, после чего совершил столкновение. В результате аварии два 13-летних пассажира грузовика доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура Нижнеилимского района поставила на контроль ход и результаты проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
ДТП Иркутская область

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