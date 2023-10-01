В Иркутске бетономешалка врезалась в трамвай





1 октября около 11 часов утра на улице Декабрьских Событий в Иркутске произошло ДТП. Здесь столкнулись трамвай и бетономешалка.- Предварительно установлено, что водитель бетономешалки ,выезжая с улицы Трудовых Резервов, не уступил дорогу и допустил столкновение с трамваем №6, который следовал по маршруту «ЖК «Море Солнца» – Волжская». В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира трамвая получили незначительные травмы, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.Инспекторы ГИБДД устанавливают все причины и условия произошедшего.