В Иркутске бетономешалка врезалась в трамвай

Два пассажира трамвая получили незначительные травмы
1 октября около 11 часов утра на улице Декабрьских Событий в Иркутске произошло ДТП. Здесь столкнулись трамвай и бетономешалка.
- Предварительно установлено, что водитель бетономешалки ,выезжая с улицы Трудовых Резервов, не уступил дорогу и допустил столкновение с трамваем №6, который следовал по маршруту «ЖК «Море Солнца» – Волжская». В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира трамвая получили незначительные травмы, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
Инспекторы ГИБДД устанавливают все причины и условия произошедшего.
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