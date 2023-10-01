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В Иркутске бетономешалка врезалась в трамвай

В Иркутске бетономешалка врезалась в трамвай
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Два пассажира трамвая получили незначительные травмы

1 октября около 11 часов утра на улице Декабрьских Событий в Иркутске произошло ДТП. Здесь столкнулись трамвай и бетономешалка.

- Предварительно установлено, что водитель бетономешалки ,выезжая с улицы Трудовых Резервов, не уступил дорогу и допустил столкновение с трамваем №6, который следовал по маршруту «ЖК «Море Солнца» – Волжская». В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира трамвая получили незначительные травмы, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Инспекторы ГИБДД устанавливают все причины и условия произошедшего.

Иркутск ДТП

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