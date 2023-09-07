Старинные монеты пытались вывезти из Бурятии в Монголию

















Восемь монет ХIХ века не дали вывезти из России бурятские таможенники. Культурные ценности обнаружили в машине россиянина в пункте пропуска ДАПП Монды.Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, незаконное перемещение товара выявили при проведении таможенного контроля автомобиля туриста. В пепельнице между водительским и пассажирским сиденьями таможенники обнаружили завёрнутые в салфетку старинные монеты: семь медных номиналом 2 копейки и одну серебряную монету номиналом 10 копеек.Монеты были направлены на экспертизу, которая установила, что они отчеканены в Российской империи в период с 1828 по 1845 гг. и являются культурными ценностями (созданы более 100 лет назад).- Культурные ценности могут вывозиться с обязательным декларированием и только при наличии разрешения министерства культуры Российской Федерации, - напомнил начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жуков.По факту недекларирования в отношении правонарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Суд привлёк мужчину к административной ответственности.Монеты конфискованы и обращены в федеральную собственность.