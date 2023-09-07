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Старинные монеты пытались вывезти из Бурятии в Монголию

Старинные монеты пытались вывезти из Бурятии в Монголию
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Турист спрятал их в автомобиле

Восемь монет ХIХ века не дали вывезти из России бурятские таможенники. Культурные ценности обнаружили в машине россиянина в пункте пропуска ДАПП Монды.

Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, незаконное перемещение товара выявили при проведении таможенного контроля автомобиля туриста. В пепельнице между водительским и пассажирским сиденьями таможенники обнаружили завёрнутые в салфетку старинные монеты: семь медных номиналом 2 копейки и одну серебряную монету номиналом 10 копеек.

Монеты были направлены на экспертизу, которая установила, что они отчеканены в Российской империи в период с 1828 по 1845 гг. и являются культурными ценностями (созданы более 100 лет назад).



- Культурные ценности могут вывозиться с обязательным декларированием и только при наличии разрешения министерства культуры Российской Федерации, - напомнил начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жуков.

По факту недекларирования в отношении правонарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Суд привлёк мужчину к административной ответственности.

Монеты конфискованы и обращены в федеральную собственность.




Таможня культурные ценности

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