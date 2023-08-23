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В Бурятии в зоне ЧС открыли сквозное движение по БАМу

В Бурятии в зоне ЧС открыли сквозное движение по БАМу
Происшествия, 
Восстановительные работы удалось завершить раньше срока

В среду, 23 августа, в Северо-Байкальском районе Бурятии, где ранее размыло железнодорожные пути, открыли сквозное движение поездов по Байкало-Амурской магистрали (БАМу).

- В 8:20 по московскому времени (3:20 ночи по местному – ред.) после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная. Также в полном объёме открыто движение грузовых поездов, - сообщила пресс-служба РЖД.

 
В РЖД подчеркнули, что движение возобновили «гораздо раньше запланированного срока». Для этого было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. Всего железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи.

Как сообщал «Байкал-Daily», движение поездов на этом участке было закрыто в воскресенье, 20 августа. После сильных дождей из берегов вышла река Холодная – мощные потоки воды разрушили дамбу и хлынули на железнодорожные пути, размыв их. В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера в границах Северо-Байкальского района.

Все пассажирские поезда, которые в тот день шли на восток, остановились на станции «Северобайкальск». Здесь пассажиры остались на вынужденную ночёвку. Более 200 человек местные власти разместили в гостиницах и в детском лагере «Радуга».

Из-за закрытия сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали была изменена схема движения пассажирских поездов. Составы, следовавшие с востока на запад, переформировывали на станции Кичера и направляли в обход по соединительной ветви Тында – Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Для подвоза пассажиров на станцию Кичера задействовали автобусы. 

Сообщалось, что для восстановления затопленного участка железнодорожных путей необходимо 100 тысяч кубометров скальных пород. Восстановительные работы осложнялись ещё и тем, что вода размыла автодорогу. Поэтому на участке проводилась обсыпка и восстановление полотна.


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