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В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний водитель «Жигулей»

Происшествия, 
Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку

В Заларинском районе Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» произошло ДТП, унёсшее жизнь 22-летнего молодого человека. Около шести часов утра 22 августа возле посёлка Тыреть столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota.

- 22-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем «Тойота», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водителю и пассажиру Toyota медицинская помощь не понадобилась.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины и все обстоятельства. 
ДТП смерть

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