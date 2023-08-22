В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний водитель «Жигулей»

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку



В Заларинском районе Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» произошло ДТП, унёсшее жизнь 22-летнего молодого человека. Около шести часов утра 22 августа возле посёлка Тыреть столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota.



- 22-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем «Тойота», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водителю и пассажиру Toyota медицинская помощь не понадобилась.



На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины и все обстоятельства.

