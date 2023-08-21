21 августа

20 августа

Популярное

Житель Бурятии убил соседа и заставил его жену взять вину на себя

Житель Бурятии убил соседа и заставил его жену взять вину на себя
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийство произошло по пьяной лавочке

В селе Санага Закаменского района Бурятии произошло убийство: жертвой оказался 48-летний местный житель.

Следователи установили, что убийца – ранее судимый 36-летний сосед покойного. При этом он пытался уйти от наказания, заставив взять на себя вину супругу погибшего мужчины.

По данным следствия, вечером 15 августа сельчанин зашёл в гости к соседу. Вместе с ним и его женой он стал распивать алкоголь. Спустя некоторое время пьяные мужчины поссорились и устроили потасовку. Гость выхватил из кармана складной нож и нанёс им несколько ударов в грудь противника. Хозяин дома от полученных повреждений скончался на месте.

- После этого злоумышленник уговорил супругу потерпевшего взять вину на себя. Женщина согласилась и по приезду следственно-оперативной группы заявила, что совершила убийство. Однако её показания вызвали у следователя сомнения. В ходе дальнейшего расследования удалось собрать доказательства, в том числе при проведении психофизиологического исследования с помощью полиграфа. На основании них сосед был изобличен и задержан, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Задержанному мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство». Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
Происшествия, 21.08.2023
Уровень реки, размывшей железнодорожные пути, снижается
В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков
В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков
Происшествия, 21.08.2023
В столице Бурятии вновь ожидается подъём Селенги
Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Происшествия, 21.08.2023
Женщина приехала в Иркутск и планировала купить там квартиру
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
Происшествия, 21.08.2023
На территорию вечером заехала «воровайка»
Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Происшествия, 21.08.2023
Грабитель подумал, что юноша его сфотографировал
Житель Бурятии угнал машину со спящим внутри хозяином
Житель Бурятии угнал машину со спящим внутри хозяином
Происшествия, 21.08.2023
Владелец авто проснулся только в момент ДТП  
В Иркутской области погиб вахтовик
В Иркутской области погиб вахтовик
Происшествия, 21.08.2023
Водитель фронтального погрузчика упал в обрыв
В зоне ЧС на севере Бурятии таинственно пропал железнодорожник
В зоне ЧС на севере Бурятии таинственно пропал железнодорожник
Происшествия, 21.08.2023
К поискам мужчины уже подключились волонтёры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^