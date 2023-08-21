Убийство произошло по пьяной лавочке
В селе Санага Закаменского района Бурятии произошло убийство: жертвой оказался 48-летний местный житель.
Следователи установили, что убийца – ранее судимый 36-летний сосед покойного. При этом он пытался уйти от наказания, заставив взять на себя вину супругу погибшего мужчины.
По данным следствия, вечером 15 августа сельчанин зашёл в гости к соседу. Вместе с ним и его женой он стал распивать алкоголь. Спустя некоторое время пьяные мужчины поссорились и устроили потасовку. Гость выхватил из кармана складной нож и нанёс им несколько ударов в грудь противника. Хозяин дома от полученных повреждений скончался на месте.
- После этого злоумышленник уговорил супругу потерпевшего взять вину на себя. Женщина согласилась и по приезду следственно-оперативной группы заявила, что совершила убийство. Однако её показания вызвали у следователя сомнения. В ходе дальнейшего расследования удалось собрать доказательства, в том числе при проведении психофизиологического исследования с помощью полиграфа. На основании них сосед был изобличен и задержан, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Задержанному мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство». Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Житель Бурятии убил соседа и заставил его жену взять вину на себя
Происшествия, Фото:
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