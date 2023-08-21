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В Иркутске двух контрабандистов леса приговорили к длительным срокам

В Иркутске двух контрабандистов леса приговорили к длительным срокам
Происшествия, 
Они незаконно экспортировали лесоматериалы стоимостью свыше 100 млн рублей

Суд в Иркутске приговорил к лишению свободы на сроки 7 лет 8 месяцев и 7 лет 10 месяцев двух местных жителей, признанных виновными в контрабанде леса на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по статьям «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере», «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершённая организованной группой в крупном размере», «Образование юридического лица через подставное лицо, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Суд приговорил мужчин к 7 годам и 8 месяцам и 7 годам и 10 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью сроком на 3 года каждому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчины занимались скупкой незаконно вырубленной древесины в Иркутской области. В последующем её продавали с помощью фиктивных документов.

В результате из страны незаконно вывезли более 15 тыс. кубометров круглых лесоматериалов хвойных пород стоимостью свыше 100 млн рублей.
контрабанда леса

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