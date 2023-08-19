19 августа

18 августа

Популярное

В Иркутске пьяный мужчина избил девушку в лифте

В Иркутске пьяный мужчина избил девушку в лифте
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадавшая отказалась писать заявление

По соцсетям разлетелось видео зверского избиения девушки в лифте в доме на улице Баумана в Иркутска. Всё запечатлела камера, установленная в лифте.

На кадрах видно, как мужчина сильно бьёт девушку по лицу, а затем пинает по голове. В лифте едут ещё два человека, но никто не вмешивается в конфликт. Затем нападавший ещё несколько раз сильно бьёт жертву – так что она врезается в стены лифта, а в итоге падает на пол и не может подняться.

В ходе мониторинга соцсетей видеозапись обнаружили полицейские. Они прибыли в тот самый дом, где произошёл инцидент.

- Прибыв на место, оперативники и участковые уполномоченные отдела полиции № 4 опросили местных жителей и установили личности участников инцидента. Того из них, кто проявлял по отношению к женщине агрессию, доставили в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Выяснилось, что 29-летний мужчина ранее многократно был судим за совершение имущественных и связанных с причинением вреда здоровью преступлений. Однако потерпевшая – 24-летняя жительница деревни Жердовка – отказалась писать заявление по факту побоев.

Так что мужчина отделался только протоколом по статье 20.21 КоАП РФ – за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.

побои

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске пьяный мужчина избил девушку в лифте
В Иркутске пьяный мужчина избил девушку в лифте
Происшествия, 19.08.2023
Пострадавшая отказалась писать заявление
В Бурятии разлившаяся река затопила дорогу
В Бурятии разлившаяся река затопила дорогу
Происшествия, 19.08.2023
Подтоплены также подвалы жилых домов
В аэропорту Улан-Удэ у парня нашли наркотики в носке
В аэропорту Улан-Удэ у парня нашли наркотики в носке
Происшествия, 18.08.2023
Его задержали транспортные полицейские
В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете
В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете
Происшествия, 18.08.2023
Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров
Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга
Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга
Происшествия, 18.08.2023
Стрелявший попал в обоих молодых людей
Иркутянин из страха перед 5G поджёг вышку сотовой связи
Иркутянин из страха перед 5G поджёг вышку сотовой связи
Происшествия, 18.08.2023
Мужчина два года читал статьи о влиянии сотовой связи на окружение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^