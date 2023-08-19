Пострадавшая отказалась писать заявление
По соцсетям разлетелось видео зверского избиения девушки в лифте в доме на улице Баумана в Иркутска. Всё запечатлела камера, установленная в лифте.
На кадрах видно, как мужчина сильно бьёт девушку по лицу, а затем пинает по голове. В лифте едут ещё два человека, но никто не вмешивается в конфликт. Затем нападавший ещё несколько раз сильно бьёт жертву – так что она врезается в стены лифта, а в итоге падает на пол и не может подняться.
В ходе мониторинга соцсетей видеозапись обнаружили полицейские. Они прибыли в тот самый дом, где произошёл инцидент.
- Прибыв на место, оперативники и участковые уполномоченные отдела полиции № 4 опросили местных жителей и установили личности участников инцидента. Того из них, кто проявлял по отношению к женщине агрессию, доставили в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Выяснилось, что 29-летний мужчина ранее многократно был судим за совершение имущественных и связанных с причинением вреда здоровью преступлений. Однако потерпевшая – 24-летняя жительница деревни Жердовка – отказалась писать заявление по факту побоев.
Так что мужчина отделался только протоколом по статье 20.21 КоАП РФ – за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.
В Иркутске пьяный мужчина избил девушку в лифте
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 19.08.2023
Пострадавшая отказалась писать заявление
Происшествия, 19.08.2023
Подтоплены также подвалы жилых домов
Женщина сделала это за пять тысяч рублей
Ущерб составил более семи миллионов
Люди скончались на месте
Они отправятся в колонию общего режима
Его задержали транспортные полицейские
Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров
Стрелявший попал в обоих молодых людей
ДТП произошло на федеральной трассе
Их жертвами стали две пенсионерки и мужчина
Ущерб составил 185 тысяч рублей
Мужчина два года читал статьи о влиянии сотовой связи на окружение
В аварии один человек погиб и двое пострадали
Тайник оборудовал пенсионер