В Иркутске пьяный мужчина избил девушку в лифте

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пострадавшая отказалась писать заявление



По соцсетям разлетелось видео зверского избиения девушки в лифте в доме на улице Баумана в Иркутска. Всё запечатлела камера, установленная в лифте.



На кадрах видно, как мужчина сильно бьёт девушку по лицу, а затем пинает по голове. В лифте едут ещё два человека, но никто не вмешивается в конфликт. Затем нападавший ещё несколько раз сильно бьёт жертву – так что она врезается в стены лифта, а в итоге падает на пол и не может подняться.



В ходе мониторинга соцсетей видеозапись обнаружили полицейские. Они прибыли в тот самый дом, где произошёл инцидент.



- Прибыв на место, оперативники и участковые уполномоченные отдела полиции № 4 опросили местных жителей и установили личности участников инцидента. Того из них, кто проявлял по отношению к женщине агрессию, доставили в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Выяснилось, что 29-летний мужчина ранее многократно был судим за совершение имущественных и связанных с причинением вреда здоровью преступлений. Однако потерпевшая – 24-летняя жительница деревни Жердовка – отказалась писать заявление по факту побоев.



Так что мужчина отделался только протоколом по статье 20.21 КоАП РФ – за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.



