18 августа

17 августа

Популярное

В Иркутской области двое парней получили срок за кражу, избиение и угон

В Иркутской области двое парней получили срок за кражу, избиение и угон
Происшествия, 
Они отправятся в колонию общего режима

В Слюдянке вынесли приговор в отношении двух местных жителей за кражу, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью.

- В сентябре 2022 года двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли через окно в жилое помещение, откуда похитили оргтехнику. Спустя несколько дней они угнали автомобиль, из которого в дальнейшем украли автомагнитолу. В тот же день при распитии спиртных напитков у одного из них со знакомым возник конфликт, в ходе которого он нанёс несколько ударов в голову. В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Суд признал 19 и 20-летних молодых людей виновными. Каждому назначено 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. 
угон кража умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту Улан-Удэ у парня нашли наркотики в носке
В аэропорту Улан-Удэ у парня нашли наркотики в носке
Происшествия, 18.08.2023
Его задержали транспортные полицейские
В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете
В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете
Происшествия, 18.08.2023
Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров
Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга
Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга
Происшествия, 18.08.2023
Стрелявший попал в обоих молодых людей
Иркутянин из страха перед 5G поджёг вышку сотовой связи
Иркутянин из страха перед 5G поджёг вышку сотовой связи
Происшествия, 18.08.2023
Мужчина два года читал статьи о влиянии сотовой связи на окружение
В Чите руководителя стройфирмы будут судить за гибель рабочего
В Чите руководителя стройфирмы будут судить за гибель рабочего
Происшествия, 18.08.2023
На работника с большой высоты упала крюковая подвеска
Иркутские наркодилеры получили 50 лет лишения свободы на четверых
Иркутские наркодилеры получили 50 лет лишения свободы на четверых
Происшествия, 18.08.2023
Они распространяли синтетические наркотики через закладки
Иркутская полиция разыскивает похитителя 26 пачек сливочного масла
Иркутская полиция разыскивает похитителя 26 пачек сливочного масла
Происшествия, 18.08.2023
Особые приметы вора – татуировки на предплечьях
Повредившая три пальца улан-удэнка получит 300 тысяч рублей
Повредившая три пальца улан-удэнка получит 300 тысяч рублей
Происшествия, 18.08.2023
Травму во время работы получила формовщица колбасных изделий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^