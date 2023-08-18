В Иркутской области двое парней получили срок за кражу, избиение и угон

Они отправятся в колонию общего режима



В Слюдянке вынесли приговор в отношении двух местных жителей за кражу, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью.



- В сентябре 2022 года двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли через окно в жилое помещение, откуда похитили оргтехнику. Спустя несколько дней они угнали автомобиль, из которого в дальнейшем украли автомагнитолу. В тот же день при распитии спиртных напитков у одного из них со знакомым возник конфликт, в ходе которого он нанёс несколько ударов в голову. В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Суд признал 19 и 20-летних молодых людей виновными. Каждому назначено 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.

